女優の長谷川京子（４７）が初夏を先取りしたコーディネートを披露した。９日までに「お散歩日和」と記し、インスタグラムを更新。ボーダー柄の半袖カットソーにギャザーが入ってたっぷり膨らんだ紺のミモレ丈のスカート、黒のパンプスで決めた姿のショットをアップした。この投稿には「きょうも綺麗」「とっても素敵」「スカートが何とも素敵な…」「相変わらずいい女」などの声が寄せられている。