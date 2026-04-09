米国とイランの停戦発効後に再開されたホルムズ海峡のタンカー通行がまた中断したと、イランのファルス通信が8日（現地時間）報じた。イランのファルス通信は「イスラエルのレバノン空襲と同時に、ホルムズ海峡を通過するタンカーの通行が中断した」と伝えた。これに先立ち米国とイランが劇的に合意した2週間の停戦が発効したこの日午前、タンカー2隻がイラン当局の許可を受けて海峡を無事に通過した。しかしイスラエルがレバノン