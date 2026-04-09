サウジアラビア東部の油田地帯から紅海の港へ原油を輸送する東西横断パイプラインがドローン攻撃を受けたと、英フィナンシャル・タイムズ（FT）が8日（現地時間）、報じた。事案に詳しい消息筋によると、サウジ内陸を横切る全長約1200キロの該当パイプラインのポンプ場のうち1カ所が、この日午後1時ごろに攻撃を受けたという。これは米国とイランが2週間の停戦合意を発表した後に発生した。消息筋の一人は、今回の攻撃がドローンに