「ベンヤミン・ネタニヤフ・イスラエル首相は確信に満ちたブリーフィングを行い、一部を除くホワイトハウス側近はこれを傍観した。そしてトランプ大統領は聞きたいことだけを聞いていた」2月28日に始まり39日間続いた米国・イスラエルとイランの戦争は、2月11日に米ワシントンDCのホワイトハウスで開かれた秘密会議を通じて決定されたと、ニューヨーク・タイムズ（NYT）が7日（現地時間）、単独で報じた。NYTは関係者への取材を総