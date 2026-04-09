「広島１−２巨人」（８日、マツダスタジアム）本拠地は悲鳴に包まれた後、沈黙した。１−０の九回に痛恨の逆転２ランを浴びての敗戦。リードを守れなかった中崎は「投げミス。チームに申し訳ないことをしたなと思います」とベンチでうなだれた。これで連勝は２で止まり、勝率５割に逆戻り。４安打１得点だった打線の元気のなさも大きく響いた。九回は２球で試合をひっくり返された。先頭・キャベッジに初球を左翼フェンス直