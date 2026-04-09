ザ・キャピトルホテル 東急は、オーダー式バイキング「スペシャルトリート 山口県食材フェア」を4月4日から6月28日までの土休日限定で開催する。旧キャピトル東急ホテル時代から続く、出来立て料理を好きなだけ楽しめるオーダー式バイキング「スペシャルトリート」と、シェフ自らが全国の地を巡り、風土や生産者の想いに触れて得たインスピレーションを料理に表現する食材フェアを合わせた企画。グランドメニュー130品に加え、季節