老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金額についての質問です。Q：2026年4月からの年金額はいくらですか？老齢基礎年金の満額は？「2026年4月から年金はいくらになりますか？老齢基礎年金の満額を教