大谷は6回1失点と試合を作るも2勝目には届かなかった(C)Getty Imagesドジャース・大谷翔平がまた偉業を達成した。現地4月8日、敵地で行われたブルージェイズ戦に先発登板。【動画】トロントで岡本和真とメジャー初対決！大谷翔平が三振を奪うシーン「1番・投手」として先発マウンドに上がると2回まで無失点。3回は一死からドールトン・バーショに四球を与え、続く4番ヘスス・サンチェスに左翼線への二塁適時打で先制を許し、