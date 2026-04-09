アイドルグループ・CANDY TUNEの村川緋杏さんは4月7日、自身のInstagramを更新。南国旅行のオフショットを公開しました。【写真】村川緋杏の美太もも「顔ちっちゃすぎ可愛すぎ」村川さんは「南国大好き」とつづり、5枚の写真を投稿。サングラスを掛け、アイスクリームやドリンクを手に持っています。黒いレースのショートパンツを着用しており、美しい太ももが際立っています。格好良さとかわいらしさを兼ね備えた姿です。コメント