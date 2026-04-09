4月7日、政府は「デジタル教科書」を正式な教科書とする学校教育法改正案を閣議決定した。【写真】「いくらなんでもはしゃぎすぎ」高市首相が晩餐会で見せた“絶叫ダンス”姿2030年度にも正式採用へ「『デジタル教科書』は従来の紙の教科書を電子化し、タブレット端末などを用いて閲覧します。これまでは代替教材の扱いだったものの、今後は正式な教材として扱われます。早ければ2030年度にも正式な教科書として使用が始まる見通