「広島１−２巨人」（８日、マツダスタジアム）広島が逆転負けで連勝が２でストップし、勝率５割に逆戻り。今季初登板の森翔平が７回６安打無失点と好投し１点リードの九回、３番手・中崎翔太が登板、泉口に逆転２ランを被弾した。デイリースポーツ評論家の横山竜士氏は「慎重さが求められる場面」と指摘した。◇◇まさか中崎が打たれるとはという結果に終わった。抑えの経験もあり、前夜はいい投球をしていただけに