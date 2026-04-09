「ブルージェイズ４−３ドジャース」（８日、トロント）ドジャースが逆転負けし、連勝が５で止まった。大谷翔平投手は「１番・投手兼指名打者」で出場。投手としては６回４安打１失点で勝敗はつかなかった。勝利投手の権利を持って降板したが、その後、リリーフ陣が追いつかれ、逆転を許した。打者として３打数無安打２四死球。連続試合安打は５で止まったが、初回に四球を選び４３試合連続出塁でイチローの持つ日本選手最長記