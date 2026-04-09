ドジャースの大谷翔平は8日（日本時間9日）トロントでのブルージェイズ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発した。打者としては1回に四球を選び、昨シーズンから43試合連続出塁。2009年にマリナーズのイチローが樹立した日本勢最長記録に並んだ。投手としても3回に記録を更新。ショートフライに打ち取り、連続無失点記録25回1/3で日本の先発投手でトップに浮上した。しかし、その直後に失点し記録はストップ。6回1失点で勝ち投手の権