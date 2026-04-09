学歴は本当に必要なのか。高校で学年320人中316位、偏差値45の大学夜間学部に進学した田中麻衣子さん（46）は、大手メーカーで雑用係に甘んじた時期を経て、年収1000万円超を稼ぐ人事コンサルタントになった。学歴より大切なものは何か。9浪して早稲田大学に入った教育系ライターの濱井正吾さんが聞いた――。■「学歴さえあれば社会で成功できる」は本当か出身大学の偏差値にかかわらず、社会で活躍している人たちにはどんな特徴