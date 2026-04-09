エアコンの暖房を、寝るときだけなど限られた時間しか使用しない人もいるでしょう。エアコンのオンオフの繰り返しによる電気代が気になるときは、つけっぱなしとこまめなオンオフのどちらがお得になるかを、比較してみましょう。 本記事では、エアコンの暖房をつけっぱなしにした場合と使うときだけオンにした場合にどちらがお得なのかや、暖房の節約術などについてご紹介します。 エアコンの暖房つけっぱなしとこ