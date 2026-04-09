主演によるSF超大作シリーズ完結編『デューン 砂の惑星PART3』の、アメリカ＆ロンドンでのIMAX 70mmフィルム上映が、公開まで8ヶ月以上を残すなかで早くも完売したことがわかった。 米によると、完売したのは公開週末、12月17日（木）の先行上映から12月20日（日）の4日間に実施される上映。アメリカとロンドンでは、計19のIMAXシアターで、1日1回の70mmフィルム上映が予定されているという。 本作はフラン