4月19日(日)、5月17日(日)にスポーツライブ＋にて「マサNOTE 〜山本昌が記す球人の軌跡〜」#46・47が放送される。今回のゲストは、元東京ヤクルトスワローズ監督の高津臣吾(※「高」は正しくは「はしご高」)。番組では、高津の学生時代から監督時代までの歩みを振り返るほか、収録後のインタビューでは、お互いの印象やエピソードに加え、2026年セ・リーグの行方についても率直に語ってもらった。■プライベートでも親交のある2人