初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は９日までに初代タイガーマスクのデビュー４５周年記念イベント「ＴＨＥＦＩＲＳＴＴＩＧＥＲＭＡＳＫ４５ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ」を今月２８日に後楽園ホールで開催することを発表した。初代タイガーマスクは１９８１年４月２３日に蔵前国技館でのダイナマイト・キッド戦で登場。先鋭的なスタイルで瞬く間に日本中をとり