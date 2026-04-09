日本相撲協会は９日に都内で臨時理事会を開き、弟子に暴力を振るった大相撲の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）に対する処分を協議する。理事会では事実関係の調査を行っていた協会のコンプライアンス委員会からの処分意見の答申を受けて話し合われ、処分内容を決定するとみられる。協会は１８年に暴力決別宣言を発表し、過去には降格処分など厳罰が下された例もあった。伊勢ケ浜親方は２月下旬に弟子の幕内・伯乃富士を殴打し