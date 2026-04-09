◆米大リーグブルージェイズ４―３ドジャース（８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）、敵地・ブルージェイズ戦に「１番・投手、指名打者」でフル出場し、投げては６回１失点（自責０）の好投を見せ、打っては２四死球で日本人記録に並ぶ４３試合連続出塁をマークしたが、リリーフ陣が踏ん張りきれずに逆転負けを喫して、大谷の２勝目も消えた。大谷はこの日