長野県に、有名な映画に出てくるワンシーンに似た景色を見れる場所があります。今回は、長野県の立石公園を紹介します。 立石公園-長野県諏訪市 立石公園から諏訪湖を望む。湖の左端にある山の端が冬至のサンセットポイント。中央の彼方には御岳山。右端が乗鞍岳と北アルプスの穂高岳で、夏至にはこの位置に沈む 長野県のほぼ中央に位置し、周囲約16kmにもおよぶ信州一の大きさを誇る諏訪湖。古代の森に囲