サントリーは、「ＲＯＫＵ（ロク）＜六＞」や「翠（すい）」といったジン飲料を生産する大阪工場（大阪市港区）の一般向け見学ツアーを、５月に開始する。９日から公式サイトで予約（抽選制）を受け付ける。大阪工場の完成は１９１９年で、サントリーの現存する工場では最も古い。昨年６月に６５億円をかけて生産棟「スピリッツ・リキュール工房」を整備した。ツアーではジンの製造工程を見学したり、桜の花やユズをジンと組み