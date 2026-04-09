グローバルグループ・ENHYPENを独立し、ソロアーティストとして新たなスタートを控えたHEESEUNG（ヒスン）が、EVAN（エヴァン）として、公式SNSを開設し、プロフィール写真を公開した。【別カット】シンプルな装いでも…深みのあるオーラを漂わせる「EVAN」（HEESEUNG）新ビジュアルでEVANは、無造作なヘアスタイルとナチュラルメイクで、飾らないありのままの魅力を発揮。華やかな装飾を削ぎ落とし、基本に忠実でありながらも