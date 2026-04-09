広島〜岡山県境「無料で信号ゼロ」実現!?広島・岡山県境をつなぐ新たな高規格道路「倉敷福山道路」が、いよいよ全線開通に向けて動き出しました。今後、計画はどのように進み、開通したらどう便利になるのでしょうか。国道2号は大阪市から北九州市までを結ぶ、総延長685.4kmにおよぶ道路です。【画像】超便利!? これが国道2号スルーの壮大な「倉敷福山道路」のルートです！ 画像で見る（30枚以上）東京〜大阪間を旧「東