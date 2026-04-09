NHK連続テレビ小説『風、薫る』。4月10日放送の第10話では、りん（見上愛）が謎の男・清水卯三郎（坂東彌十郎）と出会う。 参考：小林虎之介が『風、薫る』で得た確かな手応え見上愛とは「あえてたくさんは喋らない」 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 りんと直美（上坂樹里）が出会った第9話。 第10話では、り