私はチナツ（40歳）。夫ケイゴ（42歳）と、小学生の息子と娘の4人家族です。私たちは地方都市の郊外に住んでいて、外出するときはほぼ車です。近くでひとり暮らしをしている義母（72歳）も、自分で車を運転して生活してきました。しかしある日、義母の運転で回転寿司に出かけた私はアゼン。駐車した車が地面の枠に対してずいぶん斜めになっていたのです。義母は「このくらい大丈夫よ」と気にする様子もなく、なんだか危なっかしく