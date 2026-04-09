＜マスターズ 事前情報◇8日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞海外メジャー今季初戦「マスターズ」の風物詩のひとつ、パー3コンテストが現地時間8日に行われた。1960年から続く伝統行事で、1975年と81年には青木功が優勝している。【写真】大歓声に親子でこのリアクション「日本オープン」昨年優勝の資格で初出場する片岡尚之は、父・誠之（せいし）さんと親子タッグで参戦。1オーバー・13位タイ