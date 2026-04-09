＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン事前情報◇8日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞ひさしぶりに再会した同郷の先輩と一緒に回るラウンドは、懐かしく、楽しい時間となった。「ジュニアの頃、練習ラウンドを一緒に回ってくれていて。いい意味で全然変わらないですよね。ずっと優しい」。岡山県出身のルーキー・佐田山鈴樺も、今週、渋野日向子が帰ってくることに胸を躍らせていたひとりだ。【写真】