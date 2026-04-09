■全国天気（木曜・9日予報）移動性の高気圧の中心は、日本の東の海上に移り、九州には低気圧や前線が近づいてくる見込みです。天気は西から下り坂で、九州・四国では、活発な雷雲による急な強い雨や落雷、突風などに注意が必要です。また、長崎県の壱岐・対馬では、暴風に警戒が必要です。木曜（9日）は、九州北部・中国では昼過ぎから雨、九州南部・四国も夕方以降は雨になるでしょう。午前中に晴れる近畿・東海・北陸も午後は次