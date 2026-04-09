【モデルプレス＝2026/04/09】乃木坂46・6期生の瀬戸口心月が「ViViビューティーアンバサダー」として4月23日発売の「ViVi」（講談社）6月号通常版に登場。あわせて「美・やってみつき」という美容連載もスタートする。【写真】20歳乃木坂メンバー、引き込まれるようなアイドルオーラ放つ◆瀬戸口心月「ViViビューティーアンバサダー」就任「ViVi」がビューティーアンバサダーを立てるのは初の試み。瀬戸口は今後「ViVi」と読者を