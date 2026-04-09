【女子旅プレス＝2026/04/09】ブルーボトルコーヒーは、ニューオーリンズのコーヒー文化から着想を得たシグネチャードリンク「NOLA（ノラ）」を4月9日（木）より、全国のブルーボトルコーヒー カフェにて期間限定で提供する。【写真】ブルーボトルコーヒー、ニュウマン高輪に新店舗◆ニューオーリンズの風を感じる「NOLA」の魅力ブルーボトルコーヒーの創業者ジェームス・フリーマンが、アイスラテに代わる新しい一杯として生み出