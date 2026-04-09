元ピンク・レディーの未唯mieさん（68）が2026年4月5日、自身のインスタグラムを更新。元キャンディーズで歌手の伊藤蘭さん（71）との2ショットを披露した。「ツアー初日に行って来ました〜」未唯mieさんは、「ツアー初日に行って来ました〜」と報告を添え、伊藤蘭さんとの2ショットを投稿。「ますますお元気で美しく可愛い〜蘭さん」「メンバーも一新されて、ドライブ感と勢いが気持ちイイ演奏」「新曲も、とっても素敵なノリ曲」