飛距離UPへ捻転をパワーアップさせる左ヒザの使い方 バックスイングで左ヒザをなるべく止めておけば捻転がパワーアップ 次に左脚の使い方の説明に移りましょう。ヘッドスピードを上げるには左右の脚がそれぞれの役割を果たすことがとても重要で、両モモやお尻などの大きな筋肉をフル活用させます。右脚はバックスイング時の捻転から生まれるパワーを支えて、ダウンスイングではそのパワーから生