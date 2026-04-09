子育て中の地雷ワード『はい、じゃあ ママのところへ行こうね～』 都合が悪くなるとすべて妻へ 休日に夫が公園などで子どもと遊んでいる最中、突然泣き出す我が子に対してオロオロしはじめると、こんな言葉とともに妻のもとに連れてくる光景が世間では散見されます。一緒に楽しく遊んでいるときは良いですが、「帰りたくない」と言い出したり、子どもの機嫌が悪くなったりするのもよくあること。そんなとき、面倒