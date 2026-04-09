あなたのバウンダリー、混乱していませんか？ 人間関係にまつわる悩みや苦しみは、「境界の混乱」から生まれます。それなのに、多くの人はそれに気づくことなく、「自分が悪いんだ」「あの人のせいだ」と自分や相手を責め、終わりのない悩みにひとりでつらさを抱えこんでしまいます。 そんな状況から脱するためには、まず「境界の混乱」を招いている自分自身の「くせ」に気づくことが必要です。ここでは、その気づきの第