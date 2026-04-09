日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3409（+25.0+0.74%） ホンダ1295（+11.5+0.90%） 三菱ＵＦＪ2923（+38+1.32%） みずほＦＧ6977（+31+0.45%） 三井住友ＦＧ5703（+82+1.46%） 東京海上7451（+81+1.10%） ＮＴＴ156（+0.7+0.45%） ＫＤＤＩ2720（+9+0.33%） ソフトバンク216（0.00.00%） 伊藤忠2111（+13.5+0.64%