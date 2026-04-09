【本日の見通し】リスク警戒感一服で方向性探る 米国・イスラエルとイランとの2週間の停戦を受けてリスク警戒感が一服。ドル円は一時157.89円までドル売りが進む場面が見られた。もっとも、先行き不透明感からの警戒もあって、158円台後半まで反発するなど、下がったところからのもう一段の売りには慎重。一時1.1720ドル台を付けたユーロドルが1.16ドル台に戻すなどの動きも見られた。 この後も、ドル高