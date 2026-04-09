東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値158.57高値159.71安値157.89 161.38ハイブレイク 160.54抵抗2 159.56抵抗1 158.72ピボット 157.74支持1 156.90支持2 155.92ローブレイク ユーロドル 終値1.1663高値1.1722安値1.1590 1.1859ハイブレイク 1.1790抵抗2 1.1727抵抗1 1.1658ピボット 1.1595支持1 1.1526支持2 1.1463ロ&#12