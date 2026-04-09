◆米男子プロゴルフツアーメジャー初戦マスターズ練習日（８日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）【オーガスタ（米ジョージア州）８日＝星野浩司】マスターズ開幕前日の８日、パー３専用コースの９ホールで恒例のパー３コンテストが行われた。世界ランク１位でマスターズ２度優勝のスコッティ・シェフラー（米国）は妻・メリディスさん、来月で２歳の長男・ベネットくん、３月２７