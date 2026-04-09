■MLBブルージェイズードジャース（日本時間9日、ロジャース・センター）ドジャースの大谷翔平（31）が、1回の第1打席で四球で出塁し、2009年のイチロー氏に並ぶ日本人最長の43試合連続出塁を記録した。敵地でのブルージェイズ3連戦の最終日。“1番・投手兼DH”でスタメン出場し、今季2度目の投打二刀流の試合で、まずは打者として登場した。初回の第1打席は先発のD.シースを相手に、カウント3−1から四球で一塁に出塁した。レギ