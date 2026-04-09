7月3日よりテアトル新宿ほかで全国公開される奈緒主演映画『死ねばいいのに』の追加キャストとして、前原滉、髙橋ひかる、草川拓弥、田畑智子、平原テツの出演が発表された。 参考：伊東蒼、『死ねばいいのに』出演へ奈緒が尋ね歩く“亜佐美”役に「沢山考えて臨みました」 原作は、京極夏彦による異色のミステリー小説。主演を務める奈緒は、何者かによって殺された鹿島亜佐美について尋ね歩く謎めいた人物・