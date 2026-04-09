８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円５７銭前後と前日と比べて１円０５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円９５銭前後と同１０銭強のユーロ安・円高だった。 米国とイランが２週間の停戦で合意したことで、これまで「有事のドル買い」で積み上がったドル買い・円売りの持ち高を解消する動きが広がった。８日のニューヨӦ