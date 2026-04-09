ク・ギョファンとムン・ガヨンが主演を務める韓国映画『Once We Were Us（英題）』が、『サヨナラの引力』の邦題で7月3日よりTOHOシネマズ 日比谷ほかで公開されることが決定した。 参考：『寄生獣 －ザ・グレイ－』チョン・ソニが圧巻の演技どん底から再起するク・ギョファン 2025年の大晦日に韓国で公開され、3週連続で週末興行ランキング1位を記録し、観客動員数260万人を突破した本作は、青春時代を輝かせ