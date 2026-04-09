９日の東京株式市場は主力株をはじめ広範囲に上値指向が続き、日経平均株価は５日続伸となりそうだ。前日に２９００円近い記録的な上昇をみせたが、きょうも目先筋の売りを吸収し頑強な値動きが予想される。前日はアジア時間からリスク選好ムード一色だったが、欧州株市場も文字通りの全面高となった。独ＤＡＸが５％あまり上昇したほか、各国市場とも大きく水準を切り上げた。米国とイランの間で２週間の即時停戦で合意し