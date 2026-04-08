甲状腺疾患は女性に多く、全体の約8～9割を占めるとも言われていますが、軽い段階では自覚症状がないため、見過ごされやすいそうです。また、甲状腺ホルモンは妊娠や出産にも深く関わると聞きますが、具体的にどういうことなのでしょうか？ そこで、甲状腺疾患はどのような病気なのかについて、内分泌代謝科専門医の川名部新先生（おばな内科クリニック院長）に解説してもらいました。 監修医師：川名部 新（おばな内