開催：2026.4.9 会場：ナショナルズ・パーク 結果：[ナショナルズ] 1 - 6 [カージナルス] MLBの試合が9日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとカージナルスが対戦した。 ナショナルズの先発投手はマイルズ・マイコラス、対するカージナルスの先発投手はマイケル・マグリビで試合は開始した。 2回表、3番 アレク・バールソン 2球目を打ってセンターへのタイムリー