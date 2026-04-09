開催：2026.4.9 会場：エンゼルスタジアム 結果：[エンゼルス] 2 - 8 [ブレーブス] MLBの試合が9日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとブレーブスが対戦した。 エンゼルスの先発投手はリード・デトマーズ、対するブレーブスの先発投手はグラント・ホームズで試合は開始した。 1回表、3番 オジー・アルビーズ 初球を打ってセンターへの犠牲フライでブレӦ