開催：2026.4.9 会場：シティ・フィールド 結果：[メッツ] 2 - 7 [Dバックス] MLBの試合が9日に行われ、シティ・フィールドでメッツとDバックスが対戦した。 メッツの先発投手はデービッド・ピーターソン、対するDバックスの先発投手はライン・ネルソンで試合は開始した。 1回表、4番 ガブリエル・モレノ 初球を打ってライトへの犠牲フライでDバックス得点 NYM 0-1 ARI 2回表、1番 ケテル・