韓国で同居していた義母を暴行で殺害し、スーツケースに入れて河川に遺棄した男の身元情報が公開された。【写真】交際女性を「廃水処理槽」に遺棄…凶悪男の身元情報が公開4月8日、大邱（テグ）警察庁は身元情報公開審議委員会を開き、殺人および死体遺棄の容疑があるチョ・ジェボク（26、男）の名前と年齢、顔写真などを公式ホームページに掲載したと発表した。警察によると、チョ・ジェボクは今年3月18日、大邱市中区（チュング