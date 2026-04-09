アトレティコ・マドリードは8日、チャンピオンズリーグ（CL）・準々決勝ファーストレグでバルセロナの本拠地に乗り込み、2−0で勝利した。同試合で1得点を記録したアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスは、今季のCL通算9点目を挙げたが、これはアトレティコ・マドリードの選手が単一シーズンの同大会で記録した最多得点となった。ラ・リーガ、コパ・デル・レイ（スペイン国王杯）を含めて今季5度目の顔合わせとなったゲーム